लव मैरिज का दर्दनाक अंत…पहले पत्नी का गला काट कर किया हत्या, फिर खुद फंदे से लटक कर दिया जान

कुशीनगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक पति ने कमरे में पहले अपनी पत्नी का गला चाकू से काट कर मार डाला, फिर खुद भी उसी कमरे में फंदा बना कर उसमें लटक कर जान दे दिया। सूचना पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो महिला के खून से कमरा सना हुआ था और युवक का शरीर फंदे से लटका मिला।पुलिस ने मृतक की पहचान किनवारी टोला के अरुण शर्मा पुत्र हरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी नेहा के रूप में हुई है।