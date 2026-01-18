18 जनवरी 2026,

कुशीनगर

लव मैरिज का दर्दनाक अंत…पहले पत्नी का गला काट कर किया हत्या, फिर खुद फंदे से लटक कर दिया जान

कुशीनगर जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है।

कुशीनगर

image

anoop shukla

Jan 18, 2026

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पत्नी की हत्या, फंदे से झूला पति

कुशीनगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक पति ने कमरे में पहले अपनी पत्नी का गला चाकू से काट कर मार डाला, फिर खुद भी उसी कमरे में फंदा बना कर उसमें लटक कर जान दे दिया। सूचना पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो महिला के खून से कमरा सना हुआ था और युवक का शरीर फंदे से लटका मिला।पुलिस ने मृतक की पहचान किनवारी टोला के अरुण शर्मा पुत्र हरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी नेहा के रूप में हुई है।

कमरे में महिला की खून से सनी लाश, फंदे से लटका मिला पति

घटना की सूचना मिलते ही तरया सुजान थाने की पुलिस, CO, ASP सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अरुण और नेहा ने लगभग दो महीने पहले ही नवंबर, 2025 में परिजनों की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर शादी की थी। नेहा नाबालिग और दलित समुदाय से थीं। नेहा की मां ने बिशनपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसी बीच आज यह दर्दनाक घटना हो गई।

ASP सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि रात लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि अरुण ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को फांसी लगा लिया है। ग्रामीणों ने उसे जीवित समझकर दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारा और बिस्तर पर रखा। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था।

ये भी पढ़ें

प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने ससुराल से वापस लौटने पर बुलाया, फिर… हमेशा के लिए कर दिया खामोश
गोंडा
गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स विभाग

Published on:

18 Jan 2026 11:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / लव मैरिज का दर्दनाक अंत…पहले पत्नी का गला काट कर किया हत्या, फिर खुद फंदे से लटक कर दिया जान

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

