प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने ससुराल से वापस लौटने पर बुलाया, फिर… हमेशा के लिए कर दिया खामोश

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए को आरोपी राजकुमार सोनकर को उमरिया हैड़िल तिराहा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह पूजा से पिछले दो साल से प्रेम करता था। और उसे शादी करने के बाद धोखा मिलने का गहरा आक्रोश था। इसी कारण उसने 15 जनवरी को पूजा को बुलाकर गन्ने के खेत में प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।