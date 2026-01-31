प्रेमी के साथ शादी करने का सपना रह गया अधूरा, भाई और पिता ने सुला दिया मौत की नींद, ऑनर किलिंग का ऐसे खुला राज

गोंडा जिले के कोतवाली देहात के गांव बाबापुरवा, मौजा ठोरहंसा की है। शुक्रवार को राहुल पाण्डेय और उसके पिता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने थाने में सूचना दी कि उनकी बेटी की करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस को यह एक सामान्य दुर्घटना की सूचना लगी। लेकिन उसी समय डायल-112 पर एक अन्य कॉल ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। डायल-112 पर कॉल करने वाले परमेश्वर पाठक ने आरोप लगाया कि जिस युवती से उसकी शादी तय हुई थी। उसकी हत्या उसके ही परिजनों ने कर दी है। दोनों सूचनाओं में भारी विरोधाभास होने पर उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया। और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। परमेश्वर पाठक की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद अभियोग दर्ज किया। एसपी ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। गहन जांच के बाद 31 जनवरी को पुलिस ने राहुल पाण्डेय और उसके पिता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया।