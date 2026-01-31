31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का तो बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? खुले मंच….

Brijbhushan Singh Latest News: अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का तो बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? जानिए।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Harshul Mehra

Jan 31, 2026

from which seat will brijbhushan sharan singh contest election up politics

बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? Source- FB

Brijbhushan Singh Latest News: उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान हाल ही में सामने आया। जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक विनय कटियार का है। उनको लड़ना चाहिए। उनके इस बयान के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि अयोध्या नहीं तो फिर 2029 में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे?

UP Politics: बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे?

हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक विनय कटियार का है ये कहकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। हालांकि वह खुले मंच से ये भी कहते हैं कि मुझे कहां से लड़ना है इसका फैसला पार्टी करेगी।

UP News: देवीपाटन मंडल की ही लोकसभा सीटों पर टिकी हैं निगाहें

राजनीति के जानकारों की माने तो पूर्व सांसद की निगाहें देवीपाटन मंडल की ही लोकसभा सीटों पर टिकी हैं। भले ही मिशन-2029 की लड़ाई फिलहाल दूर हो, लेकिन संभावनाएं तलाशने के साथ ही चर्चा का दौर अभी से तेज हो गया है। राष्ट्रकथा के बहाने पड़ोसी जिले अयोध्या में सक्रियता बढ़ाने वाले कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने एक ताजा बयान से नई संभावनाओं की ओर इशारा किया।

Uttar Pradesh News: बृजभूषण शरण सिंह ने क्या बयान दिया था?

दरअसल हाल ही में बृजभूषण सिंह ने कहा था, '' विनय कटियार का अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक है। मैं इसका स्वागत करता हूं।'' एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा, '' मेरे साथ 2023-24 में षड़यंत्र हुआ, इसी वजह से मैंने बोला था कि लोकसभा जाऊंगा। फिर बोल रहा हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव 2029 में लड़ूंगा। पार्टी सीट तय करेगी कि मुझे कहां से लड़ना है।'' उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार लोकसभा जाना है।

UP News: पंकज चौधरी से पुराने संबंध

उन्होंने एक बार फिर अलग-अलग वर्ग के विधायकों और सांसदों की बैठक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी से उनके पुराने संबंध हैं। वह दोनों 1991 में एक साथ चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा होगा।

ये भी पढ़ें

‘यहां से जाओ पापा के सुई लग रही है’, पति के पैर पकड़े और पत्नी ने प्रेमी से कटवा दी गर्दन
शाहजहांपुर
wife held her husband legs and got her lover to cut his neck crime news shahjahanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का तो बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? खुले मंच….
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IG की बड़ी कार्रवाई, एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड! जांच में हुआ खुलासा, ये वजह आई सामने

आईजी अमित पाठक फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

फिल्मी गाने की नृत्य पर बवाल: इंटर कॉलेज का वीडियो वायरल, दोनों समुदायों की आपत्ति, प्रिंसिपल ने मांगी माफी

गोंडा

पहलवान केस में राहत नहीं, बृजभूषण की याचिका खारिज; सुनवाई पर कोई रोक नहीं

Pappu Yadav, Kanhaiya Kumar, Rahul Gandhi, Tejashwi Yadav, Bihar Bandh, Brij Bhushan Sharan Singh, Congress internal politics, BJP on Congress, Lok Sabha elections Bihar, Bihar assembly elections 2025, political controversy Bihar, Rahul Gandhi speech, Kanhaiya Kumar sidelined, Pappu Yadav protest, El
गोंडा

‘देश में बढ़ जाती नफरत’— UGC कानून पर SC की रोक को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, BJP नेता करण भूषण सिंह का बड़ा बयान

BJP नेता करण भूषण सिंह ने फैसले का किया स्वागत
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.