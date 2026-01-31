अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का तो बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? खुले मंच….

बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? Source- FB
Brijbhushan Singh Latest News: उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान हाल ही में सामने आया। जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक विनय कटियार का है। उनको लड़ना चाहिए। उनके इस बयान के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि अयोध्या नहीं तो फिर 2029 में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे?
हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक विनय कटियार का है ये कहकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। हालांकि वह खुले मंच से ये भी कहते हैं कि मुझे कहां से लड़ना है इसका फैसला पार्टी करेगी।
राजनीति के जानकारों की माने तो पूर्व सांसद की निगाहें देवीपाटन मंडल की ही लोकसभा सीटों पर टिकी हैं। भले ही मिशन-2029 की लड़ाई फिलहाल दूर हो, लेकिन संभावनाएं तलाशने के साथ ही चर्चा का दौर अभी से तेज हो गया है। राष्ट्रकथा के बहाने पड़ोसी जिले अयोध्या में सक्रियता बढ़ाने वाले कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने एक ताजा बयान से नई संभावनाओं की ओर इशारा किया।
दरअसल हाल ही में बृजभूषण सिंह ने कहा था, '' विनय कटियार का अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक है। मैं इसका स्वागत करता हूं।'' एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा, '' मेरे साथ 2023-24 में षड़यंत्र हुआ, इसी वजह से मैंने बोला था कि लोकसभा जाऊंगा। फिर बोल रहा हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव 2029 में लड़ूंगा। पार्टी सीट तय करेगी कि मुझे कहां से लड़ना है।'' उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार लोकसभा जाना है।
उन्होंने एक बार फिर अलग-अलग वर्ग के विधायकों और सांसदों की बैठक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी से उनके पुराने संबंध हैं। वह दोनों 1991 में एक साथ चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा होगा।
