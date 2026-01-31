अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का तो बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? खुले मंच….

दरअसल हाल ही में बृजभूषण सिंह ने कहा था, '' विनय कटियार का अयोध्या लोकसभा सीट पर पहला हक है। मैं इसका स्वागत करता हूं।'' एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा, '' मेरे साथ 2023-24 में षड़यंत्र हुआ, इसी वजह से मैंने बोला था कि लोकसभा जाऊंगा। फिर बोल रहा हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव 2029 में लड़ूंगा। पार्टी सीट तय करेगी कि मुझे कहां से लड़ना है।'' उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार लोकसभा जाना है।