रिश्वत मांगने के आरोप में शिक्षा विभाग का अधिकारी गिरफ्तार, 50 लाख की डिमांड का मामला

गोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जयसवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के बाद की गई है। दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट गोरखपुर के आदेश पर नगर कोतवाली में 4 नवंबर 2025 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता मनोज पांडेय ने आरोप लगाया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में फर्नीचर सप्लाई के लिए उनकी फर्म का चयन जीईएम पोर्टल के माध्यम से हुआ था।