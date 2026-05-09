गोंडा में शुरू हो रहे कुश्ती टूर्नामेंट से पहले विनेश फोगाट को बड़ा झटका, WFI ने नोटिस भेजकर 14 दिनों के भीतर मांगा जवाब

नोटिस में सबसे अहम मुद्दा पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ा बताया गया है। महासंघ के अनुसार, 7 अगस्त 2024 को हुए दूसरे आधिकारिक वजन परीक्षण के दौरान विनेश निर्धारित वजन सीमा में नहीं आ सकीं। इसके बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के नियमों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। WFI का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय दल और देश की छवि को नुकसान पहुंचा। महासंघ ने पूछा है कि इस स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे। इसके अलावा नोटिस में एंटी-डोपिंग नियमों के कथित उल्लंघन का भी जिक्र किया गया है। महासंघ के मुताबिक इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 4 मई 2026 को भेजे गए पत्र में 18 दिसंबर 2025 के एक रिकॉर्डेड मिस्ड टेस्ट का उल्लेख किया गया था। साथ ही सितंबर 2024 में सामने आए कथित व्हेयरअबाउट्स उल्लंघन और NADA नोटिस को लेकर भी जवाब मांगा गया है।