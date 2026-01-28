‘….मेरे साथ षडयंत्र हुआ’, बृजभूषण सिंह बोले- अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, '' मेरे साथ 2023-24 में षड़यंत्र हुआ, इसी वजह से मैंने बोला था कि लोकसभा जाऊंगा। फिर बोल रहा हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव 2029 में लड़ूंगा। पार्टी सीट तय करेगी कि मुझे कहां से लड़ना है।'' उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार लोकसभा जाना है।