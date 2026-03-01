कोर्ट परिसर में दुकान लेने का सुनहरा मौका, 24 मार्च को होगी नीलामी, जानिए पूरी डिटेल

अधिकारियों द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, हर प्रकार की दुकान के लिए न्यूनतम बोली पहले से तय कर दी गई है। चाय और नमकीन की दुकानों के लिए यह राशि 3.90 लाख रुपये से शुरू होकर 5.33 लाख रुपये तक रखी गई है। पान की दुकानों के लिए न्यूनतम बोली 77 हजार रुपये से 1.65 लाख रुपये के बीच तय की गई है। वहीं फोटो और फोटोस्टेट की दुकान के लिए 3.75 लाख रुपये से बोली लगानी होगी। नीलामी में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं। इच्छुक व्यक्ति को पहले जमानत राशि जमा करनी होगी। चाय-नमकीन और फोटोस्टेट दुकानों के लिए 30 हजार रुपये, जबकि पान दुकानों के लिए 15 हजार रुपये जमा करना जरूरी है। इसके अलावा, बोली लगाने वाले व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से सत्यापित कराकर देना होगा।