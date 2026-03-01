गोंडा में 1121 परिवारों के पक्के घर का सपना हुआ पूरा, PM आवास योजना 2.0 के तहत खातों में पहुंची पहली किश्त

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों को तकनीकी सहायता और अन्य जरूरी सहयोग समय पर उपलब्ध कराया जाए। ताकि आवास निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। इस मौके पर कटरा बाजार के विधायक बावन सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, भाजपा महामंत्री राकेश कुमार तिवारी और आशीष त्रिपाठी समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।