UP Rain: नवरात्रि में फिर पलटेगा मौसम, इन जिलों में 19, 20 को तेज हवाओं के साथ बारिश बिजली गिरने का अलर्ट

तापमान की बात करें तो हाल ही में प्रदेश के कई जिलों में गर्मी बढ़ी है। बांदा सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वाराणसी और प्रयागराज में भी तापमान 37 डिग्री से ऊपर रहा। हालांकि मौसम बदलने के बाद तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है।