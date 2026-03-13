एसपी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत मांगने के आरोप में दरोगा सस्पेंड, वीडियो में ‘पैसे के इंतजाम’ की बात!

इस शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी सदर से कराई। जांच के दौरान पता चला कि गांव की ही आरती पत्नी रामदास ने छप्पर में आग लगाने के आरोप में शांति देवी के परिवार के खिलाफ तहरीर दी थी। इसी आधार पर 10 मई 2025 को मोतीगंज थाने में भारत चौहान, धनप्रकाश, भगेलू और खूंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक मिनहाज सिद्दकी कर रहे थे। विवेचना के दौरान 10 जुलाई 2025 को आरोपी भारत पुत्र लखन और भगेलू पुत्र भारत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। मामले में अन्य आरोपी धनप्रकाश और खूंटी के खिलाफ विवेचना जारी रही। इनके खिलाफ 22 सितंबर 2025 को गैर जमानती वारंट जारी हुआ और 11 फरवरी 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत आदेशिका जारी की गई। 19 फरवरी 2026 को यह आदेश अभियुक्तों के घर पर चस्पा कराया गया।