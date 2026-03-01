कोर्ट के आदेश पर भदोही में तैनात सिपाही समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गोंडा जिले में एक बुजुर्ग की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम कराने के आरोप में भदोही में तैनात एक सिपाही समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने की है। खरगूपुर थाना क्षेत्र के अचलापुर गांव के रहने वाले 77 वर्षीय निबई ने आरोप लगाया है कि सिपाही दिनेश कुमार, उनके भाई हजारी प्रसाद और दो अन्य लोगों ने मिलकर धोखाधड़ी के जरिए उनकी जमीन हड़प ली। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि 20 नवंबर 2025 को वह घर से अकेले निकले थे। उसी दौरान हजारी प्रसाद उन्हें दवा दिलाने और विकलांगता पेंशन बनवाने का झांसा देकर कचहरी ले गए। वहां उनसे कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया गया। बाद में पता चला कि उन्हीं कागजों के आधार पर उनकी जमीन का फर्जी दान पत्र बनाकर बैनामा हजारी प्रसाद के नाम करा दिया गया। इस बैनामे में श्याम कुमार यादव और अखिलेश कुमार यादव को गवाह बनाया गया है। निबई का कहना है कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है। और वे पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। आरोप है कि इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनसे धोखाधड़ी की।

बताया गया कि यह रजिस्ट्री नगर कोतवाली क्षेत्र में कराई गई थी। मामले में पीड़ित ने अदालत का सहारा लिया। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने नगर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।