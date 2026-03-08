मामा के घर आया था खुशियां बांटने… तेज रफ्तार ने छीन ली जिंदगी, 19 साल के युवक की दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के समय सड़क पर मोड़ के पास बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक संतुलन बिगड़ने से बाइक अनियंत्रित हो गई। और सीधे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद इरकान को मृत घोषित कर दिया। वहीं अमन की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया गया।