“थार से युवक का अपहरण… फिर पुलिस से मुठभेड़! एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार”

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार ग्राम पहली की रहने वाली सुशीला यादव ने थाने में शिकायत दी थी कि 2 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे एक काले रंग की थार गाड़ी से आए व्यक्ति ने उनके पति अंकित कुमार यादव को घर से बुलाया। इसके बाद अंकित अपनी बाइक से कटरा तिराहा की ओर निकल गए। रास्ते में अकबरपुर चौराहे के पास उस व्यक्ति और उसके साथियों ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया।

मामले की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई पुलिस टीमों और एसओजी को लगाया गया। पुलिस की लगातार तलाश के दौरान अपहृत अंकित कुमार यादव को मसकनवा गौशाला तिराहे के पास से सुरक्षित बरामद कर लिया गया।