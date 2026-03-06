6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने रचा इतिहास! दूसरे प्रयास में UPSC पास, 269वीं रैंक पाकर बढ़ाया जिले का मान

UPSC 2025 में 269वीं रैंक हासिल कर गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने बड़ी सफलता पाई। IIT मुंबई से बीटेक के बाद दूसरे प्रयास में परीक्षा पास कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Mar 06, 2026

कार्तिकेय सिंह फोटो सोर्स परिजन

कार्तिकेय सिंह फोटो सोर्स परिजन

गोंडा जिले के मधईपुर गांव के रहने वाले कार्तिकेय सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 269वीं रैंक हासिल कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। यह सफलता उन्हें दूसरे प्रयास में मिली। आईआईटी से बीटेक करने के बाद उन्होंने पूरी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी की और आखिरकार सपना साकार कर दिखाया।

गोंडा जिले के मधईपुर गांव के रहने वाले कार्तिकेय सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 2025 की परीक्षा में 269वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। कार्तिकेय कैसरगंज के सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह के बड़े बेटे हैं। उन्होंने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की है।

12वीं तक की शिक्षा गोंडा में हुई

कार्तिकेय की शुरुआती पढ़ाई गोंडा में ही हुई। उन्होंने कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा रघुकुल विद्यापीठ, गोंडा से पूरी की और वर्ष 2015 में हाईस्कूल पास किया। इसके बाद उन्होंने फातिमा इंटर कॉलेज, सर्कुलर रोड से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की और वर्ष 2017 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की।

IIT मुंबई से बीटेक की डिग्री लेने के बाद शुरू की सिविल सेवा की तैयारी

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिकेय ने उच्च शिक्षा के लिए Indian Institute of Technology Bombay में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने 2021 में बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। पहले प्रयास में वह कुछ अंकों से इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में 269वीं रैंक हासिल कर ली। कार्तिकेय के पिता संजीव सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने इंटरमीडिएट के समय ही तय कर लिया था कि उसे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। जब वह इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा गया था। तभी उसने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य बना लिया था।

बेटे की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल

कार्तिकेय के छोटे भाई मार्कण्डेय सिंह Allahabad High Court की लखनऊ बेंच में अधिवक्ता हैं। वहीं उनकी मां किरण सिंह डाक विभाग में डाक अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। संजीव सिंह का कहना है कि बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा अपने बेटे से कहा कि वह जो भी करना चाहता है। पूरे मन से करे। परिवार उसका पूरा साथ देगा। बेटे की इस सफलता से परिवार बेहद खुशी का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 05:53 pm

Published on:

06 Mar 2026 05:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने रचा इतिहास! दूसरे प्रयास में UPSC पास, 269वीं रैंक पाकर बढ़ाया जिले का मान

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला नटवरलाल कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार, खुले कई राज

कोलकाता से गिरफ्तार कर गोंडा लाया गया नटवरलाल फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

जीजा-साली प्रकरण में नया मोड़: युवती ने वीडियो जारी कर किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा अपनी मर्जी से की शादी… मेरी उम्र 22 वर्ष

जीजा साली फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
गोंडा

अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर बृजभूषण सिंह के बयान से मचा सियासी ‘तूफान’, यूपी में हो रहे प्रर्दशन पर कही ये बात

खामेनेई की मौत पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान
गोंडा

‘कोई नेता 50-60 रुपए वाला दूध नहीं पीता…150 वाला पीते, मैं खुद 2000 रुपए किलो घी बेचता हूं’- बृजभूषण सिंह के बेबाक बोल

गोंडा

होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंह, वायरल वीडियो देख लोग बोले-‘शेर अभी जिंदा है’

खामेनेई की मौत पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.