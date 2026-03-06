गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने रचा इतिहास! दूसरे प्रयास में UPSC पास, 269वीं रैंक पाकर बढ़ाया जिले का मान

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिकेय ने उच्च शिक्षा के लिए Indian Institute of Technology Bombay में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने 2021 में बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। पहले प्रयास में वह कुछ अंकों से इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में 269वीं रैंक हासिल कर ली। कार्तिकेय के पिता संजीव सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने इंटरमीडिएट के समय ही तय कर लिया था कि उसे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। जब वह इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा गया था। तभी उसने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य बना लिया था।