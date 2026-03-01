‘कोई नेता 50-60 रुपए वाला दूध नहीं पीता…150 वाला पीते, मैं खुद 2000 रुपए किलो घी बेचता हूं’- बृजभूषण सिंह के बेबाक बोल

बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि हम जब दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में किसी मंत्री-नेता या बिजनेसमैन के घर जाते हैं तो वह कहता है कि हम आपको अपने फार्म हाउस की सब्जी खिलाते हैं…देसी गाय का दूध पिलाते हैं। लेकिन, हमारे बाप-दादा तो यह सब हमें बहुत पहले से ही देकर गए हैं। उनकी कृपा से हम सभी के पास जमीनें हैं तो हमें क्या ही दिक्कत है। लेकिन, बस हमें हमारी सब्जी -दूध का सही दाम मिल जाए तो हमारा युवा बेरोजगार नहीं रहेगा।