होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंह, वायरल वीडियो देख लोग बोले-‘शेर अभी जिंदा है’

होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंहSource- FB
Holi 2026 Brijbhushan Sharan Singh Viral Video: होली का त्योहार इस बार उत्तर प्रदेश में खास उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पैतृक आवास विष्णोहरपुर (विश्रोहरपुर) में थारू जनजाति के होली उत्सव का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूरा माहौल रंग, संगीत और नाच-गाने से भर गया।
बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर थारू समाज की परंपरागत होली मनाई गई। थारू जनजाति के लोग अपने पारंपरिक गीत, नृत्य और लोक संगीत के साथ उत्सव में शामिल हुए। विभिन्न तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें लोक नृत्य और गाने शामिल थे। कार्यक्रम में थारू बेटियां और युवा खूब झूमे। बृजभूषण सिंह ने थारू समाज के साथ मिलकर होली खेली और रंगों में रंग गए। उनके बेटे कैसरगंज सांसद करन भूषण सिंह और अन्य परिवारजन भी मौजूद थे। यह उत्सव पूरे परिवार और समाज के लिए खुशियों भरा रहा।
कार्यक्रम के दौरान एक फिल्मी गाने पर बृजभूषण शरण सिंह जमकर नाचे। उन्होंने गमछा लहराकर गजब का ठुमका लगाया। "रंग बरसे भीगे चुनर वाली" जैसे गाने पर वे थिरकते नजर आए। थारू बेटियों के साथ ताल मिलाकर उन्होंने मस्ती की। उनका यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं और कमेंट में लिख रहे हैं कि "बुरा न मानो, होली है"। कई लोगों ने उनकी एनर्जी की तारीफ की और कहा कि उम्र के साथ उनका जोश कम नहीं हुआ। यह वीडियो इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है।
होली महोत्सव के बाद बृजभूषण सिंह ने एक और खास वीडियो शेयर किया। इसमें वे अपने प्यारे घोड़े 'बादल' पर सवार होकर भ्रमण करते दिख रहे हैं। विष्णोहरपुर में होली की पूर्व संध्या पर उन्होंने बादल के साथ घूमने का वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा कि होली के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर आज विष्णोहरपुर अपने निज आवास पर बादल के साथ भ्रमण किया। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग इसे देखकर उनकी शान और दबदबे की तारीफ कर रहे हैं। कमेंट में "जबरदस्त", "शेर" जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। बादल उनका पसंदीदा घोड़ा है, जिसके साथ वे अक्सर नजर आते हैं।
