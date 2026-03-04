4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंह, वायरल वीडियो देख लोग बोले-‘शेर अभी जिंदा है’

होली महोत्सव के दौरान बृजभूषण शरण सिंह का ‘रंग बरसे’ गाने पर डांस और घोड़े ‘बादल’ के साथ भ्रमण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Anuj Singh

Mar 04, 2026

होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंह

होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंहSource- FB

Holi 2026 Brijbhushan Sharan Singh Viral Video: होली का त्योहार इस बार उत्तर प्रदेश में खास उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पैतृक आवास विष्णोहरपुर (विश्रोहरपुर) में थारू जनजाति के होली उत्सव का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूरा माहौल रंग, संगीत और नाच-गाने से भर गया।

थारू जनजाति होली उत्सव में भारी भीड़

बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर थारू समाज की परंपरागत होली मनाई गई। थारू जनजाति के लोग अपने पारंपरिक गीत, नृत्य और लोक संगीत के साथ उत्सव में शामिल हुए। विभिन्न तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें लोक नृत्य और गाने शामिल थे। कार्यक्रम में थारू बेटियां और युवा खूब झूमे। बृजभूषण सिंह ने थारू समाज के साथ मिलकर होली खेली और रंगों में रंग गए। उनके बेटे कैसरगंज सांसद करन भूषण सिंह और अन्य परिवारजन भी मौजूद थे। यह उत्सव पूरे परिवार और समाज के लिए खुशियों भरा रहा।

बृजभूषण सिंह का जोशीला डांस वायरल

कार्यक्रम के दौरान एक फिल्मी गाने पर बृजभूषण शरण सिंह जमकर नाचे। उन्होंने गमछा लहराकर गजब का ठुमका लगाया। "रंग बरसे भीगे चुनर वाली" जैसे गाने पर वे थिरकते नजर आए। थारू बेटियों के साथ ताल मिलाकर उन्होंने मस्ती की। उनका यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं और कमेंट में लिख रहे हैं कि "बुरा न मानो, होली है"। कई लोगों ने उनकी एनर्जी की तारीफ की और कहा कि उम्र के साथ उनका जोश कम नहीं हुआ। यह वीडियो इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है।

घोड़े 'बादल' के साथ वायरल वीडियो

होली महोत्सव के बाद बृजभूषण सिंह ने एक और खास वीडियो शेयर किया। इसमें वे अपने प्यारे घोड़े 'बादल' पर सवार होकर भ्रमण करते दिख रहे हैं। विष्णोहरपुर में होली की पूर्व संध्या पर उन्होंने बादल के साथ घूमने का वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा कि होली के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर आज विष्णोहरपुर अपने निज आवास पर बादल के साथ भ्रमण किया। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग इसे देखकर उनकी शान और दबदबे की तारीफ कर रहे हैं। कमेंट में "जबरदस्त", "शेर" जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। बादल उनका पसंदीदा घोड़ा है, जिसके साथ वे अक्सर नजर आते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 08:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंह, वायरल वीडियो देख लोग बोले-‘शेर अभी जिंदा है’

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोंडा से बृजभूषण का बड़ा बयान: “युद्ध समाधान नहीं, बातचीत ही रास्ता, आवास पर होली महोत्सव बना चर्चा का केंद्र

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

रंग बरसे भीगे चुनर वाली…पर बृज भूषण शरण सिंह का ‘गमछा’ डांस; होली सेलिब्रेशन में जमकर झूमे

गोंडा

साहब! पत्नी बहुत मारती है… मां को पीटा बहन पर दर्ज कराया मुकदमा… घर से सबको किया बेदखल पड़ोसी के यहां काट रहे दिन

सीसीटीवी फुटेज फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
गोंडा

सास पर बरसी बहू: 30 सेकंड में जड़े 3 थप्पड़, CCTV आया सामने

सीसीटीवी फुटेज फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
गोंडा

परिवहन विभाग जारी किया निर्देश… इन नियमों का पालन न करने पर अब बस चालक और मालिक दोनों पर होगी FIR

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.