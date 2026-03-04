होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंह, वायरल वीडियो देख लोग बोले-‘शेर अभी जिंदा है’

होली महोत्सव के बाद बृजभूषण सिंह ने एक और खास वीडियो शेयर किया। इसमें वे अपने प्यारे घोड़े 'बादल' पर सवार होकर भ्रमण करते दिख रहे हैं। विष्णोहरपुर में होली की पूर्व संध्या पर उन्होंने बादल के साथ घूमने का वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा कि होली के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर आज विष्णोहरपुर अपने निज आवास पर बादल के साथ भ्रमण किया। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग इसे देखकर उनकी शान और दबदबे की तारीफ कर रहे हैं। कमेंट में "जबरदस्त", "शेर" जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। बादल उनका पसंदीदा घोड़ा है, जिसके साथ वे अक्सर नजर आते हैं।