परिवहन विभाग जारी किया निर्देश… इन नियमों का पालन न करने पर अब बस चालक और मालिक दोनों पर होगी FIR

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि जिले में पंजीकृत किसी भी बस का हादसा होता है। तो जिम्मेदारी तय करते हुए बस मालिक और चालक के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया। तो चालक और मालिक दोनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। लंबी दूरी तय करने वाली एसी बसों में दो चालकों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। ताकि थकान या नींद की स्थिति में कोई चालक वाहन न चलाए। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी बस मालिक अपने चालकों और परिचालकों को जिम्मेदारीपूर्वक सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करें और लगातार निगरानी रखें।