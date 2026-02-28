खेत की मड़ई में लटका मिला 19 वर्षीय युवक मां-बाप के सपनों पर टूटा दुखों का पहाड़, परिजन रो-रो कर बेहाल

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब घर के लोग नींद से जागे तो रंजीत घर में नहीं दिखा। तलाश करते हुए परिजन खेत की ओर पहुंचे। वहां मड़ई के अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। रंजीत का शव बल्ली से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था। यह देख परिवार के लोग बदहवास हो गए। परिजनों ने किसी तरह शव को नीचे उतारा और चारपाई पर रखा। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।