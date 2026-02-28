लाठियां से तोड़कर दुरुस्त कर देंगे… गाली बाज अधिशासी अभियंता का वीडियो वायरल, जानिए पूरा मामला

यह मामला जिले के कर्नलगंज के गुरुसड़ी गांव का बताया जा रहा है। गांव के रहने वाले राहुल गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग खंड द्वितीय की ओर से उनके खेत के पास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण के दौरान सड़क की सीमा बढ़ाकर उनके खेत की जमीन में भी काम कर लिया गया। राहुल ने इस संबंध में आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जिसमें शिकायत को सही पाया गया। बताया गया कि ठेकेदार ने किसान को भरोसा दिया था कि सड़क पर डामर बिछाने के समय खेत की जमीन छोड़ दी जाएगी। हालांकि किसान का कहना था कि अभी जो पत्थर डाले गए हैं। उन्हें तुरंत हटाया जाए। वरना बाद में दिक्कत होगी।