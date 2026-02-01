दो बच्चों का पिता नाबालिग साली संग फरार, परिवार ने दर्ज कराया मुकदमा

गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 26 वर्षीय युवक अपनी नाबालिग साली को साथ लेकर गायब हो गया। युवक देहात कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। और वह शादीशुदा होने के साथ दो बच्चों का पिता है। जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी को वह अपने ससुराल में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचा था। बारात में जाने की बात कहकर वह मोटरसाइकिल से निकला। लेकिन कुछ देर बाद वापस ससुराल लौट आया। वहां से उसने अपनी 16 वर्षीय साली को मोटरसाइकिल पर बैठाया और दोनों वहां से चले गए। बाद में जब बारात के लोग एकत्र हुए तो युवक का कहीं पता नहीं चला। परिजनों ने युवक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। और बाद में मोबाइल बंद कर लिया। अगले दिन जब परिवार को पूरी घटना की जानकारी हुई तो वे युवक के घर पहुंचे। जहां उसकी पत्नी और बच्चे ही मिले। युवक का कोई सुराग नहीं मिला।