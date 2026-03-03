साहब! पत्नी बहुत मारती है… मां को पीटा बहन पर दर्ज कराया मुकदमा… घर से सबको किया बेदखल पड़ोसी के यहां काट रहे दिन

पीड़ित पति लोको पायलट बृजेश मौर्य का कहना है कि उनकी शादी 14 फरवरी 2025 को हुई थी। शादी के बाद से ही पत्नी का विवाद घर में लगातार चल रहा है। जुलाई में इन्हें लेकर हम अपने साथ कानपुर चले गए। वहां पर भी यह लगातार हमसे विवाद करती रही। रोज पुलिस को बुलाती थी। इस चक्कर में हमें कमरा तीन बार चेंज करना पड़ा। हम वहां भी बहुत परेशान रहे। हम इन्हें घर नहीं ला रहे थे। इन्होंने पुलिस बुलाया मेरे ऊपर दबाव पड़ा। हम 24 तारीख को इन्हें घर पर लेकर आये। जब से यह घर आई है। तब से लगातार लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। हमने पुलिस में तहरीर दी थी। लेकिन उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मम्मी को मारती हैं। हमको भी मारा है। पूरा परिवार परेशान है। जब से यहां आई है। तब से बहन घर पर नही है। वह घर से बाहर है। फिर भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। लगातार लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। पूरा परिवार परेशान है। इन्होंने पूरे परिवार की बहुत बेज्जती करा दिया। मेरा परिवार पिछले दो दिनों से घर के बाहर रह रहा है। बहुत परेशान है। यह सारी घटना का वीडियो मेरे पास है।