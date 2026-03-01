सास पर बरसी बहू: 30 सेकंड में जड़े 3 थप्पड़, CCTV आया सामने

बताया गया कि 28 फरवरी की शाम करीब 6 बजे इसी बात को लेकर घर में फिर कहासुनी हो गई। आरोप है कि बहू ने गुस्से में आकर सास को थप्पड़ मार दिए। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जो अब सामने आई है। मारपीट के बाद से सास-ससुर और उनकी बेटी ने घर छोड़ दिया है। गिरीश चंद्र मौर्य का कहना है कि वे फिलहाल पड़ोस में रह रहे हैं। उनका आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो उन्हें कोई ठोस सहायता नहीं मिली। वहीं, पुलिस की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।