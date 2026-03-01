गोंडा से बृजभूषण का बड़ा बयान: “युद्ध समाधान नहीं, बातचीत ही रास्ता, आवास पर होली महोत्सव बना चर्चा का केंद्र

देवीपाटन मंडल के बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच समेत तराई क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से आए थारू समाज के बच्चों ने अपनी लोक परंपराओं की झलक पेश की। ढोलक की थाप पर गाए गए पारंपरिक होली गीतों और रंगारंग नृत्य ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। बच्चों की प्रस्तुतियों को उपस्थित जनसमूह ने तालियों के साथ सराहा। कार्यक्रम में कैसरगंज से सांसद करन भूषण सिंह और गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अंगवस्त्र और उपहार भेंट किए। इस अवसर पर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि थारू जनजाति देश की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और सहभागिता बढ़ती है।