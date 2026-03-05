अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर बृजभूषण सिंह के बयान से मचा सियासी ‘तूफान’, यूपी में हो रहे प्रर्दशन पर कही ये बात

Ayatollah Ali Khamenei Death Brijbhushan Singh Statement Iran Israel War: कैसरगंज से भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद भारत में चल रहे मातम और प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं से अलग रुख अपनाते हुए शिया समुदाय की भावनाओं का पूरा समर्थन किया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस घटना से पूरा हिंदुस्तान गम में है। जो लोग मातम मना रहे हैं, उनका दुख बिल्कुल जायज है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान में जिनकी हत्या हुई है, उनके धर्म और समुदाय के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है।