जीजा-साली प्रकरण में नया मोड़: युवती ने वीडियो जारी कर किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा अपनी मर्जी से की शादी… मेरी उम्र 22 वर्ष

गोंडा जिले के तरबगंज क्षेत्र में जीजा-साली के फरार होने का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। डिडिसिया कला गांव की रहने वाली पूनम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने जीजा राजेश कुमार दुबे से शादी करने की बात स्वीकार की है। युवती ने खुद को बालिग बताते हुए परिवार के आरोपों को गलत बताया है। उसका कहना है कि वह 22 साल की है। जबकि परिवार के लोग उसे 16 साल की दिखा रहे हैं।