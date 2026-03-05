5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

जीजा-साली प्रकरण में नया मोड़: युवती ने वीडियो जारी कर किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा अपनी मर्जी से की शादी… मेरी उम्र 22 वर्ष

ससुराल में शादी समारोह में आया जीजा अपनी साली को लेकर फरार हो गया। पिता ने आरोपी जीजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब दोनों ने अपना वीडियो जारी किया है। जिसमें साली खुद को बालिग बता रही है। जिससे इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Mar 05, 2026

जीजा साली फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

जीजा साली फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

गोंडा जिले के तरबगंज क्षेत्र में जीजा-साली के फरार होने का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। डिडिसिया कला गांव की रहने वाली पूनम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने जीजा राजेश कुमार दुबे से शादी करने की बात स्वीकार की है। युवती ने खुद को बालिग बताते हुए परिवार के आरोपों को गलत बताया है। उसका कहना है कि वह 22 साल की है। जबकि परिवार के लोग उसे 16 साल की दिखा रहे हैं।

गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डिडिसिया कला गांव में जीजा-साली के भागने का मामला सामने आने के बाद अब एक नया घटनाक्रम जुड़ गया है। पूनम नाम की युवती ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसने राजेश कुमार दुबे के साथ अपनी इच्छा से शादी की है। और वह पूरी तरह सुरक्षित है।

जीजा से प्रेम संबंधों की जानकारी दोनों के परिवार को पहले से थी


वीडियो में पूनम ने साफ कहा कि उसकी उम्र 22 वर्ष है। और मैं बालिग हूं। उसने आरोप लगाया कि उसके परिजनों ने उसकी उम्र 16 वर्ष बताकर गलत मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का कहना है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। किसी ने उसे बहला-फुसलाकर नहीं भगाया। उसने यह भी कहा कि दोनों परिवारों को उनके संबंध की जानकारी पहले से थी।

दोनों ने कहा कि अपनी मर्जी से किया शादी

दूसरी ओर, राजेश कुमार दुबे ने भी वीडियो में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वह पूनम को भगाकर नहीं लाए हैं। बल्कि दोनों पिछले तीन-चार वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे। और आपसी सहमति से शादी की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके परिवार के सदस्य इस रिश्ते से अवगत थे।

पिता ने तरबगंज थाने में अपने दामाद के खिलाफ दी थी तहरीर

यह मामला 26 फरवरी को तब सामने आया था। जब पूनम के पिता संतराम ने तरबगंज थाने में अपने दामाद के खिलाफ बेटी को भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। थानाध्यक्ष कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो को जांच में शामिल किया गया है। युवती को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / जीजा-साली प्रकरण में नया मोड़: युवती ने वीडियो जारी कर किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा अपनी मर्जी से की शादी… मेरी उम्र 22 वर्ष

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर बृजभूषण सिंह के बयान से मचा सियासी ‘तूफान’, यूपी में हो रहे प्रर्दशन पर कही ये बात

खामेनेई की मौत पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान
गोंडा

‘कोई नेता 50-60 रुपए वाला दूध नहीं पीता…150 वाला पीते, मैं खुद 2000 रुपए किलो घी बेचता हूं’- बृजभूषण सिंह के बेबाक बोल

गोंडा

होली के बाद घोड़े ‘बादल’ पर निकले बृजभूषण सिंह, वायरल वीडियो देख लोग बोले-‘शेर अभी जिंदा है’

खामेनेई की मौत पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान
गोंडा

गोंडा से बृजभूषण का बड़ा बयान: “युद्ध समाधान नहीं, बातचीत ही रास्ता, आवास पर होली महोत्सव बना चर्चा का केंद्र

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

रंग बरसे भीगे चुनर वाली…पर बृज भूषण शरण सिंह का ‘गमछा’ डांस; होली सेलिब्रेशन में जमकर झूमे

गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.