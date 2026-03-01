“तीन बार प्रीलिम्स में फेल… फिर भी नहीं मानी हार, पांचवें प्रयास में UPSC क्रैक कर गोंडा की बेटी ने रचा इतिहास”

गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक के हथियागढ़ गांव की रहने वाली प्राची शेखर सोनी ने कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के दम पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 680वीं रैंक हासिल की है। इनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और जिले में खुशी का माहौल है। प्राची सहायक अध्यापक कृष्ण कुमार और सरोज सोनी की बेटी हैं। प्राची की शुरुआती पढ़ाई हथियागढ़ के गर्ग परफेक्ट कॉलेज से हुई। जहां उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 2014 में डीएवी इंटर कॉलेज, आईटीआई मनकापुर से हाईस्कूल की परीक्षा पास की और 2016 में यहीं से इंटरमीडिएट पूरा किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने विश्नोहरपुर स्थित लखन लाल शरण सिंह महाविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की।