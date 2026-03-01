रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला नटवरलाल कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार, खुले कई राज

इस गिरोह के खिलाफ गोंडा, बस्ती और देवरिया जिलों के पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी। गोंडा के अवधेश कुमार पांडेय से 1.30 लाख रुपये लेकर आरोपी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट बुलाकर फरार हो गया। बस्ती के मस्तराम निषाद से 1.25 लाख रुपये और पासपोर्ट लेकर फर्जी दस्तावेज थमा दिए गए। देवरिया के कृष्ण कुमार गोंड से 1.70 लाख रुपये ऐंठकर उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया गया। इस तरह करीब 200 लोगों से ठगी किया। और बाद में फोन बंद कर लिया गया।