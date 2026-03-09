वोटर लिस्ट से नाम कटा तो भड़के पूर्व विधायक समर्थकों संग DM ऑफिस पहुंचे; 16 मार्च से धरने पर बैठने का ऐलान

बैजनाथ दुबे ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान प्रशासन ने पूर्व विधायक से कटे हुए नामों से संबंधित दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे सभी प्रभावित लोगों के तहसील मुख्यालय पर 16 मार्च से धरना देंगे।