Gonda Accident: घर से निकला था परीक्षा देने… रास्ते में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई बाइक, छात्र की दर्दनाक मौत

Gonda Accident: गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया। हाईस्कूल की अंतिम परीक्षा देने जा रहे 16 वर्षीय छात्र जावेद की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर के बाद मौत हो गई। यह हादसा गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर बकठोरवा गन्ना क्रय केंद्र के पास हुआ। जावेद अपनी मोटरसाइकिल से इंद्र कुंवरि इंटर कॉलेज इटियाथोक स्थित परीक्षा केंद्र जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में गन्ना लेकर क्रय केंद्र जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जावेद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।