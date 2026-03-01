9 मार्च 2026,

सोमवार

गोंडा

2 साल से फरार 50 हजार का इनामी गिरफ्तार: गोवंश तस्करी मामले में STF ने बिलाल को मध्य प्रदेश से दबोचा

गोंडा के गोवंश तस्करी मामले में दो साल से फरार 50 हजार रुपये का इनामी आरोपी बिलाल आखिरकार STF के हत्थे चढ़ गया। टीम ने उसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Mar 09, 2026

पकड़ा गया आरोपी पुलिस टीम के साथ फोटो सोर्स विभाग

पकड़ा गया आरोपी पुलिस टीम के साथ फोटो सोर्स विभाग

गोंडा जिले में गोवंश तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से पकड़कर लाया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

गोंडा जिले में गोवंश तस्करी के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को आखिरकार एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद बिलाल पुत्र अजीज निवासी वार्ड नंबर 17 लालबाग कनेटा रोड थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के रूप में हुई है। उसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार यह मामला 5 जनवरी 2024 का है। उस रात थाना परसपुर पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग बहुवन मदार माझा के भठियारन पुरवा इलाके में गोवंशों को कंटेनर में भर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की।

पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था बिलाल

पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। तलाशी के दौरान पुलिस को एक कंटेनर, दो मोटरसाइकिल और चार गोवंश बरामद हुए। बरामद किए गए गोवंशों को कंटेनर से उतारकर सुरक्षित रूप से डेहरास गौशाला भेज दिया गया। इस मामले में थाना परसपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मोहम्मद बिलाल का नाम सामने आया था। लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था।

मध्य प्रदेश से गोंडा लाया गया

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोंडा ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इसके बाद एसटीएफ लखनऊ की टीम लगातार उसकी तलाश में लगी थी। आखिरकार 8 मार्च 2026 को एसटीएफ को सफलता मिली। टीम ने आरोपी को मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे लाकर थाना परसपुर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

Published on:

09 Mar 2026 10:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / 2 साल से फरार 50 हजार का इनामी गिरफ्तार: गोवंश तस्करी मामले में STF ने बिलाल को मध्य प्रदेश से दबोचा

