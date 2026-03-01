2 साल से फरार 50 हजार का इनामी गिरफ्तार: गोवंश तस्करी मामले में STF ने बिलाल को मध्य प्रदेश से दबोचा

गोंडा जिले में गोवंश तस्करी के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को आखिरकार एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद बिलाल पुत्र अजीज निवासी वार्ड नंबर 17 लालबाग कनेटा रोड थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के रूप में हुई है। उसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार यह मामला 5 जनवरी 2024 का है। उस रात थाना परसपुर पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग बहुवन मदार माझा के भठियारन पुरवा इलाके में गोवंशों को कंटेनर में भर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की।