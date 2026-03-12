चलती बस से अचानक कूद गई महिला, पति सोता रह गया… दिल्ली से लौटते समय रास्ते में खत्म हो गई जिंदगी

गोंडा जिले के परसपुर बाजार इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना हो गई। यहां चलती बस से कूदने के बाद 42 वर्षीय अंजू देवी की मौत हो गई। वह अपने पति जीवन के साथ दिल्ली से तरबगंज क्षेत्र के अपने गांव गढ़वली वापस लौट रही थीं। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी दिल्ली से बस के जरिए घर आ रहे थे। सफर के दौरान जीवन को नींद आ गई थी। इसी दौरान बस जब परसपुर बाजार के पास पहुंची। तभी अंजू देवी ने अचानक बस की खुली खिड़की से छलांग लगा दी। बस में मौजूद यात्रियों और चालक को जब इस घटना की जानकारी हुई तो तुरंत बस रोकी गई और महिला को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।