स्मार्ट मीटर घोटाले पर बिजली विभाग का बड़ा एक्शन, उपभोक्ताओं से वसूली की पुष्टि… हटाए गए जोनल हेड

देवीपाटन मंडल में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में सामने आई अनियमितताओं के बाद बिजली विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य अभियंता देवीपाटन मंडल यदुनाथ यथार्थ की सिफारिश पर मेसर्स पोलारिस स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड के जोनल हेड अवधेश श्रीवास्तव को पद से हटाकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। उनकी जगह लखनऊ से दीपक चौहान को देवीपाटन जोन का नया जोनल हेड नियुक्त किया गया है।