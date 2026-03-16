किसानों से ट्रैक्टर ठगी गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार, पांच ट्रैक्टर बरामद… इनके जालसाजी का तरीका जानकर पुलिस भी रह गई हैरान

गोंडा जिले में किसानों के साथ ठगी करने वाले एक अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। नवाबगंज थाना पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से पांच ट्रैक्टर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य पहले किसानों को डाउन पेमेंट देकर भरोसे में लेते थे। इसके बाद किसानों के नाम पर ट्रैक्टर फाइनेंस करा लेते थे। आरोपी किसानों से कहते थे कि ट्रैक्टर को किराये पर चलाया जाएगा। इसके बदले हर महीने करीब 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। विश्वास में लेने के बाद आरोपी ट्रैक्टर अपने कब्जे में ले लेते थे। इसके बाद उन्हें दूर-दराज के जिलों में ले जाकर अधिक कीमत पर बेच देते थे। जब तक किसानों को इसकी जानकारी होती। तब तक आरोपी ट्रैक्टर बेचकर फरार हो जाते थे।