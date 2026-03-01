डीएम आवास के सामने फायरिंग: प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने चलाई बंदूक, युवक को लगी गोली लखनऊ रेफर

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा में जिलाधिकारी आवास के पास शुक्रवार शाम संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली उनके चचेरे भाई को लग गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले गोंडा मेडिकल कॉलेज और बाद में लखनऊ रेफर किया गया।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जिलाधिकारी आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित एक वीवीआईपी इलाके में शुक्रवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में शाम करीब 6:30 बजे हुई। जहां संपत्ति को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक, जूनियर हाई स्कूल में तैनात अनुचर राम सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह के बीच काफी समय से जमीन-जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस गाली-गलौज तक पहुंच गई। उस समय अजीत सिंह के साथ उनके चचेरे भाई सुजीत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है कि विवाद बढ़ने पर राम सिंह ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी दुनाली बंदूक उठा ली। और अजीत सिंह पर फायर कर दिया। हालांकि गोली अजीत सिंह को नहीं लगी। बल्कि उनके चचेरे भाई सुजीत सिंह के पेट के पास जा लगी। गोली लगते ही सुजीत सिंह जमीन पर गिर पड़े। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल सुजीत सिंह को तुरंत गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया।
डॉक्टरों के अनुसार गोली काफी नजदीक से चलाई गई थी। जो पेट के बाईं तरफ लगी। और अंदर जाकर आंतों को नुकसान पहुंचा गई। ऐसे मामलों में गैस्ट्रो सर्जन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मरीज को बड़े अस्पताल भेजा गया।
घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी राम सिंह को हिरासत में लेकर उनकी लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली है।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि आज देर शाम कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत राम सिंह और लक्ष्मण सिंह दो भाइयों के मध्य एक कमरे की कबजेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। जिसमें लक्ष्मण सिंह के केयर टेकर सुजीत और अजीत सिंह के मध्य विवाद हुआ। जिसमें राम सिंह ने अपनी दो नली बंदूक से फायर कर सुजीत को घायल कर दिया। जिन्हें उपचार हेतु लखनऊ रेफर किया गया है। राम सिंह कंपोजिट विद्यालय पथवालिया में अनुचर के पद पर तैनात हैं। इस मामले में पुरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राम सिंह को हिरासत में लेकर बंदूक बरामद कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।
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