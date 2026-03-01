डीएम आवास के सामने फायरिंग: प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने चलाई बंदूक, युवक को लगी गोली लखनऊ रेफर

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जिलाधिकारी आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित एक वीवीआईपी इलाके में शुक्रवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में शाम करीब 6:30 बजे हुई। जहां संपत्ति को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक, जूनियर हाई स्कूल में तैनात अनुचर राम सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह के बीच काफी समय से जमीन-जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस गाली-गलौज तक पहुंच गई। उस समय अजीत सिंह के साथ उनके चचेरे भाई सुजीत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है कि विवाद बढ़ने पर राम सिंह ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी दुनाली बंदूक उठा ली। और अजीत सिंह पर फायर कर दिया। हालांकि गोली अजीत सिंह को नहीं लगी। बल्कि उनके चचेरे भाई सुजीत सिंह के पेट के पास जा लगी। गोली लगते ही सुजीत सिंह जमीन पर गिर पड़े। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।