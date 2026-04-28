28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े असलहे की नोक पर सर्राफा व्यापारी से लाखों के जेवरात लूटे… इलाके में फैली सनसनी

गोंडा के करनैलगंज में दिनदहाड़े तीन नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को असलहे के बल पर लूट लिया। बदमाश लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी से उनकी तलाश कर रही है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Apr 28, 2026

पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शुरू की जांच फोटो सोर्स पत्रिका

पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शुरू की जांच फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में दिनदहाड़े सर्राफा व्यवसायी से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने असलहे के बल पर व्यापारी को निशाना बनाया और लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। जहां एक सर्राफा व्यापारी को दिनदहाड़े लूट का शिकार बनाया गया। यह वारदात नारायणपुर माझा रेलवे क्रॉसिंग के पास उस समय हुई। जब व्यापारी अपनी दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे तीन नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश अपाचे बाइक पर सवार थे। उन्होंने व्यापारी को रोकते ही उस पर असलहा तान दिया। अचानक हुए इस हमले से व्यापारी घबरा गया। विरोध करने की स्थिति में नहीं रहा। बदमाशों ने उसके पास मौजूद बैग और जेब की तलाशी लेते हुए सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूटे गए जेवरात की कीमत करीब डेढ़ से दो लाख रुपये के बीच है।

लूट की घटना को अंजाम देने के बाद मिनटों में फरार हुए बदमाश

घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश मौके से तेजी से फरार हो गए। पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई। जिससे आसपास के लोग संभल भी नहीं पाए। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया। पीड़ित व्यापारी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही करनैलगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। बदमाशों की तलाश के लिए इलाके में नाकेबंदी भी की जा रही है।

पुलिस सीसीटीवी कैमरा की मदद से बदमाशों की कर रही तलाश

पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जिससे बदमाशों की पहचान की जा सके। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 02:24 pm

Published on:

28 Apr 2026 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े असलहे की नोक पर सर्राफा व्यापारी से लाखों के जेवरात लूटे… इलाके में फैली सनसनी

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोंडा में अचानक सड़क पर मौत बनकर गिरा पीपल का पेड़, दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक झटके में बुझ घर का चिराग

पीपल का पेड़ गिरने से दो युवकों की मौत जांच करती पुलिस सोर्स पत्रिका
गोंडा

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटते ही भड़की आग, जिंदा जल गया मजदूर… भट्ठे पर मचा हड़कंप

जल गया ट्रैक्टर फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

UP में नई पहल: ‘चाय की चुस्की संग पढ़ाई’ शक्ति कैफे बना युवाओं का नया स्टडी हब

गोंडा में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंची आयुक्त, डीएम, सीडीओ फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

मम्मी अब मैं नहीं पढ़ूंगी? भाभी मुझे माफ कर देना यह कहकर चली गई रूपा, गोंडा में रिजल्ट बना मौत की वजह?

मृतका की फाइल फोटो सोर्स परिजन
गोंडा

नहर विभाग की लापरवाही ने ले ली युवक की जान… अब हर आंख नम, हर जुबां पर एक सवाल, क्या सुधरेगा सिस्टम?

रेलिंग विहीन नहर की पुलिया फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.