नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े असलहे की नोक पर सर्राफा व्यापारी से लाखों के जेवरात लूटे… इलाके में फैली सनसनी

गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। जहां एक सर्राफा व्यापारी को दिनदहाड़े लूट का शिकार बनाया गया। यह वारदात नारायणपुर माझा रेलवे क्रॉसिंग के पास उस समय हुई। जब व्यापारी अपनी दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे तीन नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश अपाचे बाइक पर सवार थे। उन्होंने व्यापारी को रोकते ही उस पर असलहा तान दिया। अचानक हुए इस हमले से व्यापारी घबरा गया। विरोध करने की स्थिति में नहीं रहा। बदमाशों ने उसके पास मौजूद बैग और जेब की तलाशी लेते हुए सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूटे गए जेवरात की कीमत करीब डेढ़ से दो लाख रुपये के बीच है।