जिस मंदिर के पास मिलते थे नाबालिग प्रेमी जोड़े… ग्रामीणों ने वही पकड़कर करवा दी शादी

जानकारी के मुताबिक, दोनों अक्सर बुधनी बाजार के पास स्थित एक मंदिर में मिलते थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों को इसकी जानकारी मिल गई। एक दिन जब दोनों मंदिर में मिले। तो ग्रामीणों ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। इसके बाद बिना देर किए उनके परिजनों को मौके पर बुला लिया गया।

परिवार वालों के पहुंचने के बाद गांव वालों ने वहीं शादी कराने का फैसला कर लिया। मंदिर परिसर में ही दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। इसके बाद लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने सात फेरे भी लिए। इस दौरान कोई पंडित या पारंपरिक रीति-रिवाज पूरी तरह से नहीं निभाए गए। लेकिन ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों को पति-पत्नी मान लिया गया।