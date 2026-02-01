यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने 50 हजार के इनामी गौ तस्कर को किया गिरफ्तार

गोण्डा जिले के एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ लखनऊ और कोतवाली कर्नलगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी मोहम्मद अबू हंजाला उर्फ सादिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद अबू हंजाला उर्फ सादिक पुत्र सरफराज अंसारी, ग्राम पटाइला थाना खुटहन जनपद जौनपुर का रहने वाला है। उसे कठौवा पुल, मोहम्मदपुर गढ़वार के पास से पकड़ा गया। आरोपी थाना कर्नलगंज में दर्ज मुकदमा संख्या गोवध और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत वांछित चल रहा था।

मामले की शुरुआत 12 जनवरी 2025 को हुई थी। थाना कर्नलगंज क्षेत्र के जहांगीरवा क्रॉसिंग के पास पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक तेज रफ्तार में कर्नलगंज की ओर से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक मोड़कर भागने की कोशिश की। लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। अंधेरे और रात का फायदा उठाकर चालक, सहायक और अन्य लोग मौके से फरार हो गए।