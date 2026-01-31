फायरिंग केस में बड़ा फैसला: पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत दो को 15 साल की सजा, भेजे गए जेल

फायरिंग होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सुशील शुक्ला ने जान बचाने के लिए जमीन पर लेटकर खुद को बचाया। गोली चलने की आवाज सुनकर जब गांव के लोग दौड़े तो आरोपियों ने असलहा तानकर उन्हें डराया और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मोतीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय सिंह ने प्रभावी पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज मिश्रा ने कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध मानते हुए सख्त सजा सुनाई है।