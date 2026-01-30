IG की बड़ी कार्रवाई, एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड! जांच में हुआ खुलासा, ये वजह आई सामने

आईजी अमित पाठक ने बताया कि देवीपाटन परिक्षेत्र में हमें शिकायत मिली कि एक्सीडेंट के उन केस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जो विवेचक है। उनके द्वारा अनियमितता करते हुए जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ। उन्हें परिवर्तित किया गया। तथा जिन चालकों ने एक्सीडेंट किया। उनका नाम बदलकर दूसरे चालक को प्रकाश में लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि जो इंश्योरेंस की कंपनी थी। उससे लाभ दिलाया जा सके। ऐसे केस जिनमें वाहन बीमित नहीं होता है। तथा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। तो इसकी क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है। किंतु कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया। जिनके द्वारा दुर्घटना नहीं की गई थी। ना ही उस समय प्रकाश में आए चालक मौजूद थे। देवीपाटन परिक्षेत्र के अलग-अलग जनपदों में जांच कराई गई। तो ऐसे 13 प्रकरण निकलकर सामने आए हैं। जिसमें 16 विवेचकों द्वारा यह अनियमिताएं की गई हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एक निरीक्षक और 12 उपनिरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तीन अन्य उप निरीक्षक जिनका स्थानांतरण हो चुका है। इसके लिए संबंधित जिले को को सूचना भेजकर उन्हें निलंबित किए जाने तथा विभागीय जांच के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इन सभी मामलों में सही विवेचना करके सही वाहन और वाहन चालकों को उत्तरदाई बनाने के लिए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए हैं।