900 KM की पदयात्रा! बृजभूषण शरण सिंह के लिए उज्जैन के महाकाल से गोंडा तक पदयात्रा, जानिए कौन है हेमंत सूर्यवंशी

करीब 900 किलोमीटर की इस लंबी पदयात्रा के दौरान हेमंत सूर्यवंशी ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक तस्वीर हमेशा अपने साथ रखी। हेमंत का कहना है कि इसी तस्वीर की वजह से रास्ते में लोगों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने उनके ठहरने, खाने-पीने और आराम की व्यवस्था की। अजनबी लोग भी उनके उद्देश्य को जानकर मदद के लिए आगे आए।

हेमंत ने बताया कि यात्रा आसान नहीं थी। लेकिन लोगों का प्यार और सहयोग उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। दिन-रात पैदल चलने के बावजूद उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ।