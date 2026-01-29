‘देश में बढ़ जाती नफरत’— UGC कानून पर SC की रोक को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले को बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर इस कानून पर रोक नहीं लगती। तो पूरे देश का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ सकता था। इससे समाज में तनाव और आपसी नफरत बढ़ने की आशंका थी। जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से समाज में शांति बनी रहेगी। और लोगों के बीच गलतफहमियां नहीं फैलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसके सामाजिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी होता है। यूजीसी कानून को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध देखा जा रहा था। कई सामाजिक संगठन और छात्र इसे समाज को बांटने वाला बता रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की रोक से लोगों को राहत मिली है। यह बयान उन्होंने पसका ग्राम पंचायत में पिंकू प्रधान के पिता बलराज सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा।