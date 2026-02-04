जमीन विवाद बना खूनी संग्राम: दो भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला, एक की मौत दूसरा घायल परिजनों में मचा कोहराम

गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में जमीन को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। नारायणपुर माझा ग्राम पंचायत के दुल्हिन पुरवा गांव में मंगलवार देर रात खेत में सिंचाई कर रहे दो सगे भाइयों पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू से दो दर्जन से अधिक वार किए। जिससे एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जानकारी के मुताबिक, दुल्हिन पुरवा शिव शंकर दुबे उर्फ लल्ला दुबे (32) का अपने पड़ोसी छत्तर बली दुबे से करीब 20 साल से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। पहले भी दोनों पक्षों के बीच कई बार कहासुनी और मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं। मंगलवार रात शिव शंकर अपने बड़े भाई अमरनाथ दुबे के साथ खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान छत्तर बली दुबे अपने चार बेटों—सुनील, विनोद, धर्मेंद्र और रविंद्र—के साथ वहां पहुंचे।