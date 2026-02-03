3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

कलराज मिश्र से बृजभूषण शरण सिंह बोले- बिन मांगे दिया टिकट, यूजीसी का विरोध करने पर कही यह बातें

Brijbhushan Sharan Singh and Kalraj Mishra Meeting: नोएडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कलराज मिश्र से मुलाकात की और उन्हें यूजीसी पर दिए गए बयान के लिए धन्यवाद दिया। दोनों ने यूजीसी का कड़ा विरोध किया था।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Narendra Awasthi

Feb 03, 2026

कलराज मिश्रा और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात, फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब

फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब

Brijbhushan Sharan Singh and Kalraj Mishra meet in Noida: नोएडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उनके द्वारा यूजीसी पर दिए गए बयान की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के लागू होने से समाज का ताना-बाना बिगड़ जाता। सरकार ने भी इसमें मदद की। बृजभूषण शरण सिंह कलराज मिश्र से उनके नोएडा आवास पर मुलाकात करने के लिए आए थे। दरअसल, कलराज मिश्र ने यूजीसी कानून को असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया था।

बृजभूषण शरण सिंह ने पुरानी यादें ताजा की


उत्तर प्रदेश के नोएडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि 1989 में पहली बार बिना कहे विधान परिषद का टिकट आपने दिया था। 1991 में एमपी का टिकट भी बिना आवेदन के उन्हें मिला। उन्होंने कभी टिकट के लिए आवेदन नहीं किया।

यूजीसी पर दिए गए बयान का किया स्वागत

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज मैं स्वागत करने के लिए इसलिए आया हूं कि आपने जो यूजीसी पर बयान दिया है, उससे देश का काफी भला हुआ है। यूजीसी के आने के बाद पूरा ताना-बाना बिगड़ जाता है। यूजीसी के आने के बाद उन्होंने तीन दिन गांव में बिताए, जहां के वातावरण में बदलाव आ रहा था। इसलिए आपको धन्यवाद देने के लिए आ गया। बाद में हमने भी इस पर बयान दिया। सरकार ने भी इसमें सुधार किया। सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध नहीं किया।

कलराज मिश्रा ने यूजीसी को असंवैधानिक बताया था

बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र दो बार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं‌। 2014 में देवरिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए और मोदी सरकार में उन्हें एमएसएमई मंत्री बनाया गया। कलराज मिश्र ने यूजीसी के नए नियम को असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस नियम से छात्रों के बीच भेदभाव हो सकता है। इसे जल्द वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी छात्रों को अभद्र और भेदभाव वाली टिप्पणी के खिलाफ शिकायत करने का अवसर मिलना चाहिए।

सबको साथ लेकर चलना सनातन परंपरा

इसके पहले बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी पर अपनी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल से भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई। जिसका देश में विरोध हो रहा है। फेसबुक पर अपना एक वीडियो वायरल करके बृजभूषण शरण सिंह ने कई बच्चों को दिखाया और बोले, "इनके बीच उनके भी बच्चे शामिल हैं जो रोज साथ खेलते कूदते हैं और घर में जो कुछ भी होता है खाते पीते हैं। यह किसी कानून के तहत नहीं होता है बल्कि यह सनातन परंपरा है और यह हमारे नस-नस में है।"

कानून का दुरुपयोग किया गया

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो नीचे हैं उन्हें ऊपर लाना है। यही हमारी सनातन और सवर्ण परंपरा है। उन्होंने सरकार को संबोधित करते हुए कहा था कि समाज ऑफिस में बैठकर नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाने के लिए गांव आना पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने कानून बनाने वालों को जमकर फटकार लगाई। बोले, "इस कानून से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। एससी/एसटी एक्ट, दहेज एक्ट, महिला उत्पीड़न एक्ट बनने के बाद भी उत्पीड़न हो रहा है। इसके साथ ही इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 08:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / कलराज मिश्र से बृजभूषण शरण सिंह बोले- बिन मांगे दिया टिकट, यूजीसी का विरोध करने पर कही यह बातें
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने 50 हजार के इनामी गौ तस्कर को किया गिरफ्तार

पुलिस टीम के साथ पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

फायरिंग केस में बड़ा फैसला: पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत दो को 15 साल की सजा, भेजे गए जेल

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव
गोंडा

प्रेमी के साथ शादी करने का सपना रह गया अधूरा, भाई और पिता ने सुला दिया मौत की नींद, ऑनर किलिंग का ऐसे खुला राज

आरोपी पिता पुत्र फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

अयोध्या सीट पर पहला हक विनय कटियार का तो बृजभूषण शरण सिंह किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? खुले मंच….

from which seat will brijbhushan sharan singh contest election up politics
गोंडा

IG की बड़ी कार्रवाई, एक इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड! जांच में हुआ खुलासा, ये वजह आई सामने

आईजी अमित पाठक फोटो सोर्स विभाग
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.