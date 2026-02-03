कलराज मिश्र से बृजभूषण शरण सिंह बोले- बिन मांगे दिया टिकट, यूजीसी का विरोध करने पर कही यह बातें

बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र दो बार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं‌। 2014 में देवरिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए और मोदी सरकार में उन्हें एमएसएमई मंत्री बनाया गया। कलराज मिश्र ने यूजीसी के नए नियम को असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस नियम से छात्रों के बीच भेदभाव हो सकता है। इसे जल्द वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी छात्रों को अभद्र और भेदभाव वाली टिप्पणी के खिलाफ शिकायत करने का अवसर मिलना चाहिए।