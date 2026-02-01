प्यार में सारी हदें पार! रातभर बंद कमरे में मामी-भांजा करते रहे गंदा काम, फिर दोनों हुए फरार

रविवार की रात विनीत मनीषा के घर पहुंचा और रात भर उसके साथ कमरे में रहा। सुबह जब मनीषा की सास कमरे में गई तो विनीत अलमारी में छिपा हुआ था। सास ने उसके पैर देखकर शोर मचा दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने दोनों को बहुत समझाया-बुझाया कि यह गलत है, लेकिन दोनों अलग होने को तैयार नहीं हुए। जब बहुत कोशिश के बाद भी दोनों नहीं माने तो परिवार वाले पुलिस थाने पहुंच गए। वहां मनीषा ने साफ कह दिया कि वह अब अपने पति और बच्चों से रिश्ता खत्म करके विनीत के साथ रहना चाहती है। उसने पुलिस को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें उसने लिखा कि वह प्रेमी के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती है।