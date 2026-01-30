30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

गोंडा

फिल्मी गाने की नृत्य पर बवाल: इंटर कॉलेज का वीडियो वायरल, दोनों समुदायों की आपत्ति, प्रिंसिपल ने मांगी माफी

गोंडा के एक इंटर कॉलेज का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम विवाद में आ गया। वायरल वीडियो को लेकर दोनों समुदायों में नाराजगी है। प्रिंसिपल ने माफी मांगी है। वायरल वीडियो को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच शुरू कर दी है।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 30, 2026

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान बच्चों की प्रस्तुति को लेकर दोनों समुदायों की ओर से आपत्ति जताई जा रही है। जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। हालांकि वायरल वीडियो की पत्रिका पुष्टि नहीं करता है।

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज से जुड़े तीन वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। इन वीडियो में विद्यालय की कुछ छात्राएं अलग-अलग फिल्मी गीतों पर नृत्य करती। और नाटक करती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रस्तुति गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा थी।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने वीडियो को आपत्तिजनक बताते हुए संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, हिंदू समाज के लोगों की ओर से भी विद्यालय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। दोनों पक्षों का कहना है कि विद्यालय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों में सावधानी बरती जानी चाहिए थी।

कॉलेज के प्रिंसिपल ने माफी मांगी

मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने लिखित रूप में मनकापुर कोतवाली में भी अपना स्पष्टीकरण और माफी पत्र सौंपा है। प्रिंसिपल का कहना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई थीं, जिनमें एक समूह द्वारा मिक्स सॉन्ग पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी गई थी। उनका दावा है कि इसमें किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था।

विद्यालय प्रशासन से जवाब तलब

इस पूरे मामले को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने भी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आए हैं। और पूरे प्रकरण की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। विद्यालय प्रबंधन और प्रिंसिपल से जवाब तलब किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

30 Jan 2026 04:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / फिल्मी गाने की नृत्य पर बवाल: इंटर कॉलेज का वीडियो वायरल, दोनों समुदायों की आपत्ति, प्रिंसिपल ने मांगी माफी
