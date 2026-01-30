फिल्मी गाने की नृत्य पर बवाल: इंटर कॉलेज का वीडियो वायरल, दोनों समुदायों की आपत्ति, प्रिंसिपल ने मांगी माफी

मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने लिखित रूप में मनकापुर कोतवाली में भी अपना स्पष्टीकरण और माफी पत्र सौंपा है। प्रिंसिपल का कहना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई थीं, जिनमें एक समूह द्वारा मिक्स सॉन्ग पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी गई थी। उनका दावा है कि इसमें किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था।