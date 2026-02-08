कुशीनगर में भीषण सड़क दुर्घटना…तीन दोस्तों की मौत, आर्टिगा कार के परखच्चे उड़े…चार अन्य गंभीर रूप से घायल

दुर्घटना में अहिरौली तुला दास निवासी राजू वर्मा उर्फ नितेश पुत्र कृष्ण मुरारी, अमन वर्मा पुत्र श्रवण वर्मा और हरीश वर्मा पुत्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम के रूप में हुई है। तीनों आपस में पाटीदार थे और एक ही गांव के रहने वाले थे।घायलों में मुकेश वर्मा पुत्र सुभाष वर्मा, शैलेश वर्मा पुत्र अशोक वर्मा, सूरज वर्मा पुत्र राजू वर्मा और विकास वर्मा घायल हुए हैं।