शादी के बाद खुले पोल पत्नी के अन्य दो युवकों से संबंध… फिर तीनों ने मिलकर स्टोनों के साथ किया ये काम

मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के रहने वाले मोहित सिविल कोर्ट में स्टेनो के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2023 में उनका विवाह ज्योति (परिवर्तित नाम) से हुआ था। जो पेशे से नर्स हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मोहित की जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगीं। परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद पत्नी के अन्य पुरुषों से संबंध होने की जानकारी मोहित को मिली थी। जिससे दांपत्य जीवन में तनाव पैदा हो गया।