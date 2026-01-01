हत्या या सड़क दुर्घटना, खून से लथपथ मिला युवक का शव …सर फूटा-चेहरे पर चोट के निशान

गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में एक युवक की खून से सनी लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचते इससे पहले ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल किया तब युवक की पहचान बगही गांव निवासी 26 वर्षीय मधुबन निषाद के रूप में हुई है।