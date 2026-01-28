रील की दीवानगी में छोड़ दिया था पढ़ाई, अब घर में मचा कोहराम

फोटो सोर्स: पत्रिका, फंदे से लटका किशोर
गोरखपुर जिले के खजनी थानाक्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना हुई है यहां एक किशोर कृष्ण निषाद की मंगलवार की सुबह कमरे में फंदे से लटकी लाश मिली। यह दृश्य देखते ही घर में चीख-पुकार मच गया। पुलिस की जांच पड़ताल में मामला आत्महत्या का निकला। घर वालों ने बताया कि कृष्ण को रील बनाने का शौक था।
सोमवार को मरने से पहले उसने भोजपुरी गाने पर नीली जींस और पीले रंग की टीशर्ट में पूरे दिन 25 रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की थी। इसके बाद उसी कपड़े में उसका फंदे से लटका शव घर के अंदर मिला।पुलिस अब सुसाइड की वजह तलाश रही है। वहीं घरवाले कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि रात को खाना खाकर कृष्ण अपने कमरे में गया।
सुबह उसकी कमरे में फंदे के सहारे लटकी लाश मिली। इस मामले में कृष्ण की मां सुमित्रा देवी ने बताया कि सोमवार को सुबह से ही बेटा घर नहीं आया था बड़ी चिंता हो रही थी। रात के समय जब घर आया तो उसे खूब डांट फटकार भी लगाई। इस पर वह काफी दुखी हो गया, जब घर वालों ने पूछा तो वह शांत ही रहा और सुबह उसकी कमरे में लटकी लाश मिली।
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए BRD मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जहां देर शाम पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद रात में परिजन लाश एंबुलेंस से लेकर घर आए। इसके बाद रात के समय ही परिजनों ने दाह संस्कार भी करा दिया। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
