गोरखपुर

रील की दीवानगी में छोड़ दिया था पढ़ाई, अब घर में मचा कोहराम

खजनी थाना क्षेत्र के खोरठा गांव का रहने वाले कृष्ण निषाद के पिता बेचू निषाद मुंबई में पेंट पॉलिश का काम करता है। कृष्ण दो भाई और एक बहन में बीच नंबर पर था।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 28, 2026

Up news, gorakhpur

फंदे से लटका किशोर

गोरखपुर जिले के खजनी थानाक्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना हुई है यहां एक किशोर कृष्ण निषाद की मंगलवार की सुबह कमरे में फंदे से लटकी लाश मिली। यह दृश्य देखते ही घर में चीख-पुकार मच गया। पुलिस की जांच पड़ताल में मामला आत्महत्या का निकला। घर वालों ने बताया कि कृष्ण को रील बनाने का शौक था।

मरने से पहले इंस्टा पर पोस्ट किया 25 रील

सोमवार को मरने से पहले उसने भोजपुरी गाने पर नीली जींस और पीले रंग की टीशर्ट में पूरे दिन 25 रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की थी। इसके बाद उसी कपड़े में उसका फंदे से लटका शव घर के अंदर मिला।पुलिस अब सुसाइड की वजह तलाश रही है। वहीं घरवाले कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि रात को खाना खाकर कृष्ण अपने कमरे में गया।

सुबह कमरे में फंदे से लटकी मिली लाश

सुबह उसकी कमरे में फंदे के सहारे लटकी लाश मिली। इस मामले में कृष्ण की मां सुमित्रा देवी ने बताया कि सोमवार को सुबह से ही बेटा घर नहीं आया था बड़ी चिंता हो रही थी। रात के समय जब घर आया तो उसे खूब डांट फटकार भी लगाई। इस पर वह काफी दुखी हो गया, जब घर वालों ने पूछा तो वह शांत ही रहा और सुबह उसकी कमरे में लटकी लाश मिली।

परिजनों से पूछताछ कर रही है पुलिस

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए BRD मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जहां देर शाम पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद रात में परिजन लाश एंबुलेंस से लेकर घर आए। इसके बाद रात के समय ही परिजनों ने दाह संस्कार भी करा दिया। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

28 Jan 2026 04:39 pm

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

